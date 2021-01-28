"Украина 24" представляет эксклюзивный спецпроект "Вірус, що змінив світ. Рік ізоляції"

В эфире будут участвовать люди из разных уголков мира

30 января в 16:00 Евгений Киселев проведет масштабный спецпроект "Вірус, що змінив світ. Рік ізоляції" на канале "Украина 24". Комментарии профессиональных экспертов, эксклюзивные подробности, полная хроника пандемии — зрители узнают, почему человечество оказалось не готово к такому испытанию и какие глобальные последствия COVID-19 вызвал в Украине.

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Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ объявила чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.

Особенностью эфира станут включения из разных уголков мира — Австралии, Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки. Люди, победившие болезнь за рубежом, расскажут, как возвращаются к нормальной жизни.

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Евгений Киселев пригласит в эфир профессиональных экспертов различных отраслей. С помощью государственных деятелей ведущий выяснит, как проходят переговоры о закупке вакцины. Дипломаты поделятся, к каким мерам прибегли правительства разных стран и какие из них оказались эффективными. Вирусологи дадут возможный прогноз завершения пандемии. Экономисты расскажут о состоянии бюджета, и действительно ли Украина отстает от остального мира.

Также в программе примут участие журналисты, политики и деятели культуры: Сергей Притула, Сергей Комиссаренко, Гарри Каспаров, Борислав Береза, Сергей Жадан и другие.

"Пандемия изменила нашу реальность — и это факт. Хотя мир адаптировался, остается важный вопрос: что нас ждет в будущем? Ответ мы попробуем найти в эфире, в котором люди со всего мира расскажут о собственном опыте жизни в условиях пандемии и о борьбе с коронавирусом в странах, где они живут. В студии не будут сидеть политологи или политики, которых мы привыкли видеть в ток-шоу, а люди, которые смогут подробно объяснить нам, что происходит с обществом, почему мы оказались в этой критической точке и куда будем двигаться дальше. От кого зависит развитие событий: от правительства, от медиков, от ученых или от каждого из нас? Шок, вызванный пандемией, усиливает актуальность этих вопросов. Акценты в спецпроекте мы будем делать не на регалиях или должностях, а на интеллектуальной эксклюзивности участников эфира. Это будет первая программа о коронавирусе такого формата на украинском телевидении", — поделился Евгений Киселев.

После включения Евгения Киселева Тигран Мартиросян в авторской программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" проследит, как изменилась ситуация в мире за год.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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