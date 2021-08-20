"Украина 24" в День Независимости проведет спецэфир и награждение "Герои Сегодня"

Новостная группа вручит награду "Герои Сегодня" людям, которые делают этот мир лучше, выполняя, казалось бы, обычные вещи

«Украина 24» и новости «Сегодня» готовят масштабное празднование Дня Независимости

24 августа канал "Украина 24" и новости "Сегодня" проведут масштабное празднование 30-летия независимости страны. Информационная команда готовит праздничный спецэфир, а также вручение награды "Герои Сегодня" на живописной локации в центре Киева.

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Празднование на главном информационном канале страны будет происходить в течение дня. Ведущие и журналисты готовят репортажи, эксклюзивные сюжеты, поздравления от звезд шоу-бизнеса и известных спортсменов.

Что планируют на День Независимости?

Новостная команда будет транслировать главные события в столице и регионах , в частности, парад ко Дню Независимости на центральной улице Киева.

, в частности, парад ко Дню Независимости на центральной улице Киева. Новостная Группа Украина вручит премию "Герои Сегодня". Награждение пройдет в Киеве на смотровой площадке возле монумента "Родина-Мать". На сцене которой ведущие Василий Голованов и Виолетта Логунова расскажут о жизни героев и пригласят их поделиться своей историей. Также на локации с героями будут общаться ведущие Катерина Федотенко и Никита Михалев.

Награждение пройдет в Киеве на смотровой площадке возле монумента "Родина-Мать". На сцене которой ведущие Василий Голованов и Виолетта Логунова расскажут о жизни героев и пригласят их поделиться своей историей. Также на локации с героями будут общаться ведущие Катерина Федотенко и Никита Михалев. В студии "Украина 24" Алена Цинтила и Сергей Чернышев будут знакомить зрителей с выдающимися украинцами.

С 17:00 к празднованию в эфире присоединятся ведущие авторских программ Тигран Мартиросян, Евгений Киселев и Наташа Влащенко.

"Мы видим свою сверхзадачу в том, чтобы не просто отслеживать события и своевременно информировать о них своего зрителя, наша миссия – замечать героев будней. Людей, которые делают этот мир лучше, выполняя, казалось бы, обычные вещи. Награда "Герои Сегодня" – это искренняя благодарность простым украинцам, неизвестным широкой публике, но их подвигами стоит гордиться. Мы отмечаем людей, способных на невероятные поступки, тех, кто готов жертвовать всем ради спасения других", — отметил главный редактор Новостной Группы Украина Юрий Сугак.

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Напоминаем, что 25 августа стартует грандиозный мультимедийный проект "Україна, яку будуємо ми", в котором будем вспоминать историю Украины и рассказывать о ключевых моментах становления независимости.

Как будут отмечать в столице?

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятий к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

участников боевых действий на Донбассе;

ветеранов;

добровольцев;

медиков;

волонтеров.

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Ранее мы сообщали, что военный парад – далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня .

Кроме того, главной изюминкой предстоящего военного парада к 30-летнему юбилею независимости Украины станет пронесение Государственного флага, которое состоится впервые в практике отечественных военных парадов.