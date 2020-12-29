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Украина бесплатно получит 16 млн доз вакцины: где их будут хранить

29 декабря, 11:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Верховной Раде рассказали, где может быть размещен Центр хранения вакцины

Украина бесплатно получит 16 миллионов доз вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX, и уже рассматриваются два варианта, где будут храниться препараты.

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По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, этого количества хватит, чтобы вакцинировать 8 миллионов украинцев, поскольку на каждого нужно по две прививки.

Видео: Сегодня

Первыми вакцинировать будут людей из группы риска:

  • медиков;
  • пенсионеров;
  • людей с сопутствующими заболеваниями.

В свою очередь председатель парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий рассказал, что Центр хранения вакцин в сверхнизких температурах планируют создать в Киеве или возле аэропорта "Борисполь".

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявлял, что Украина сможет хранить вакцину при -80.

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Тем временем мы узнавали, что известно на данный момент о вакцине AstraZeneca, которую может получить Украина уже в следующем году.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина коронавирус

Источник: Сегодня

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