Украина бесплатно получит 16 млн доз вакцины: где их будут хранить

Украина бесплатно получит 16 миллионов доз вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX, и уже рассматриваются два варианта, где будут храниться препараты.
По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, этого количества хватит, чтобы вакцинировать 8 миллионов украинцев, поскольку на каждого нужно по две прививки.
Первыми вакцинировать будут людей из группы риска:
- медиков;
- пенсионеров;
- людей с сопутствующими заболеваниями.
В свою очередь председатель парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий рассказал, что Центр хранения вакцин в сверхнизких температурах планируют создать в Киеве или возле аэропорта "Борисполь".
Как сообщали новости "Сегодня", накануне главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявлял, что Украина сможет хранить вакцину при -80.
Тем временем мы узнавали, что известно на данный момент о вакцине AstraZeneca, которую может получить Украина уже в следующем году.
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