В Украине рекорд по количеству умерших от COVID-19 за сутки

Число зараженных в стране уже приближается к 152 тысячам

В Украине за последние сутки, 11 сентября, выявили 3103 новых случая COVID-19.

Реклама

По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 151 859 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 72 украинца – это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии (всего 3148 умерших). Победить COVID-19 удалось 68 346 инфицированным (1341 за последние сутки).

Отметим, что с учетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас COVID-19 болеют 80 365 человек. За сутки это число увеличилось на 1690.

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи с распространением коронавируса в Украине ведомство планирует увеличить в больницах количество коек для больных COVID-19.

В тренде Сертификат на проживание в украинской тюрьме: где чаще всего покупают

Реклама

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал о второй волне коронавируса в Украине. По словам главы государства, в больницах страны есть достаточно мест для инфицированных, но проблема совсем в другом.

Также мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама