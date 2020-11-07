Украина бьет рекорды по коронавирусу: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Как стало известно, по состоянию на утро 7 ноября в Украине подтвердили 10 746 новых случая заражения коронавирусом (450 934 с начала эпидемии). За пятницу умерли 187 украинцев (8312 с начала эпидемии), а выздоровели 8685 человек (204 229 с начала эпидемии). Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что преодолеть пандемию возможно только при условии ответственного отношения каждого гражданина к установленным правилам. Он отметил, что ситуация критическая не только в Украине, но и в мире.

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Тем временем в украинских больницах все меньше мест для лечения коронавирусных больных. По словам Максима Степанова, на конец октября в стационарах лечились 26 593 пациента с COVID-19. Только за неделю это количество увеличилось на 3500 человек. Ранее в Минздраве называли четыре уровня развития эпидемии COVID-19. При этом самый главный критерий – это способность больниц лечить коронавирусных больных.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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