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Украина бьет рекорды по коронавирусу: онлайн-брифинг Минздрава

7 ноября, 10:45

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Ежедневно в стране фиксируют тысячи новых заболевших

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Как стало известно, по состоянию на утро 7 ноября в Украине подтвердили 10 746 новых случая заражения коронавирусом (450 934 с начала эпидемии). За пятницу умерли 187 украинцев (8312 с начала эпидемии), а выздоровели 8685 человек (204 229 с начала эпидемии). Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что преодолеть пандемию возможно только при условии ответственного отношения каждого гражданина к установленным правилам. Он отметил, что ситуация критическая не только в Украине, но и в мире.

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Тем временем в украинских больницах все меньше мест для лечения коронавирусных больных. По словам Максима Степанова, на конец октября в стационарах лечились 26 593 пациента с COVID-19. Только за неделю это количество увеличилось на 3500 человек. Ранее в Минздраве называли четыре уровня развития эпидемии COVID-19. При этом самый главный критерий – это способность больниц лечить коронавирусных больных.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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