Украина бьет рекорды по коронавирусу: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в стране.

Реклама

Как стало известно, по состоянию на утро 21 ноября в Украине подтвердили 14 580 новых случаев заражения коронавирусом (612 665 с начала эпидемии). За пятницу умерли 215 украинцев (10 813 с начала эпидемии), а выздоровели 7989 человек (282 313 с начала эпидемии)

Ранее мы писали, что пациенты с коронавирусом, у которых наблюдается даже небольшое снижение уровня кислорода, подвергаются повышенному риску смерти от вируса.

Также напомним, эксперты Киевской школы экономики озвучили "черный сценарий", при котором 33 тысячи украинцев могут умереть от COVID.

Видео: Сегодня

Кроме того, мы сообщали, что мэры ряда крупных городов Украины бойкотировали постановление Кабмина об усилении карантина на выходных.

Реклама

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама