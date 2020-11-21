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Украина бьет рекорды по коронавирусу: онлайн-брифинг Минздрава

21 ноября, 10:15

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Ежедневно в стране тысячи новых заболевших

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в стране.

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Как стало известно, по состоянию на утро 21 ноября в Украине подтвердили 14 580 новых случаев заражения коронавирусом (612 665 с начала эпидемии). За пятницу умерли 215 украинцев (10 813 с начала эпидемии), а выздоровели 7989 человек (282 313 с начала эпидемии)

Ранее мы писали, что пациенты с коронавирусом, у которых наблюдается даже небольшое снижение уровня кислорода, подвергаются повышенному риску смерти от вируса.

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Также напомним, эксперты Киевской школы экономики озвучили "черный сценарий", при котором 33 тысячи украинцев могут умереть от COVID.

Видео: Сегодня

Кроме того, мы сообщали, что мэры ряда крупных городов Украины бойкотировали постановление Кабмина об усилении карантина на выходных.

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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эпидемия больные Украина коронавирус Максим Степанов
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