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Украина без барьеров: Елена Зеленская начала реализацию важной Нацстратегии

29 июня 2021 11:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

К созданию плана по реализации Нацстратегии было привлечено 15 министерств, 47 общественных организаций и аналитических центров, от которых получено более 250 предложений

Супруга президента Украины Елена Зеленская приняла участие в первом заседании Совета безбарьерности, на котором обсудили выполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года.

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Об этом сообщает ОПУ.

К созданию плана по реализации Нацстратегии было привлечено 15 министерств, 47 общественных организаций и аналитических центров, от которых получено более 250 предложений.

"Безбарьерность становится новой общественной нормой. Изменения, которые инициированы на Совете безбарьерности, касаются не только людей, которые вынуждены сталкиваться с различными барьерами в своей жизни. Эти изменения в первую очередь о том, какой страной мы хотим быть. Страной, где каждый имеет равные права и возможности. Страной без барьеров", – сказала она.

В мероприятии принял участие и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Совместными усилиями мы должны сформировать четкий пошаговый план действий и определить для каждого направления безбарьерности приоритетные задачи, которые необходимо реализовать в первую очередь. Будет сформирован конкретные пути преодоления всех барьеров, которые существуют в Украине", – отметил глава правительства.

Первая леди и премьер-министр. Фото: president.gov.ua

Все предложения министерств, которые планируют воплотить в качестве приоритетных, должны состояться в Украине в ближайшие два года, в частности:

  • Министерство здравоохранения планирует до 2023 года внедрить Международную классификацию функционирования. Эта реформа позволит перейти от определения ограничений человека к определению его потенциала и лучше планировать услуги, лечебные и реабилитационные мероприятия для каждого, в зависимости от состояния и заболеваний.
  • Министерство инфраструктуры на основе проведенного аудита аэропорта "Борисполь" разработает рекомендуемые стандарты комфорта и безопасности для маломобильных групп населения, а также рекомендации по их внедрению во всех аэропортах Украины, а впоследствии – и на железнодорожных и автомобильных вокзалах.
  • Министерство социальной политики планирует создать единую интернет-платформу для дистанционного получения и доступа ко всем государственным социальным услугам для всех групп населения. Например, государственные веб-страницы должны быть адаптированы для лиц с нарушениями зрения и слуха. Такие страницы уже работают на сайтах Минздрава, МИД, полиции Киева.
Шмыгаль и Зеленская хотят облегчить жизнь украинцам. Фото: president.gov.ua

Как мы писали ранее, регионы Украины присоединяются к инициативе Елены Зеленской о безбарьерности. Был подписан меморандум о развитии безбарьерной архитектуры в трех областях.

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