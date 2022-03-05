"Украина борется не только за себя, но и за то, чтобы войны не было в европейских столицах", — Ляшко

Эксклюзивное интервью о международной поддержке, возвращении Крыма и Донбасса и трибунале над Путиным.

Олег Ляшко верит, что украинская армия победит оккупантов / Коллаж "Сегодня"

Чем Украине могут помочь европейские партнеры, почему до сих пор не решен вопрос возвращения Крыма и Донбасса и какая судьба будет ждать оккупантов — журналистка сайта "Сегодня" Ульяна Лебич пообщалась с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью.

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— Была информация, что вы попали под обстрелы. Какое сейчас Ваше моральное состояние?

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— Вся страна сейчас под обстрелами, с востока до запада. Нет ни одного безопасного места, к сожалению, в стране из-за российской агрессии. Потому как мое состояние – это вопрос второстепенный. Главное — какое состояние у наших защитников, чтобы у них было здоровье, силы и чтобы весь народ поддержал украинскую армию. Как мы всегда и говорили и предупреждали, что единственный, кто защитит Украину – это украинская армия, больше никто.

Знаете, есть такое выражение: "Не корми свою армию — будешь кормить чужую". Сегодня мы наконец-то еще раз в этом убедились. Что нужно свое кормить, вооружать и все делать, чтобы наша была самая лучшая. Потому что когда враг приходит, никто не придет тебя защищать — ни поляки, ни немцы, ни американцы. Только украинская защитят свою землю и украинская армия.

— Как вы думаете, достаточно ли нам помогают наши западные партнеры? Нужно ли было бы чуть-чуть лучше?

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— Не знаю, лучше ли, но точно намного раньше нужно было помогать. Когда только после наступления Путина, после того как его фашистские войска напали на нашу страну, они начали оказывать нам помощь и еще колеблются, дать или не дать. Это нужно было давно делать. Не после нападения санкции, а санкции для того, чтобы не было нападения. И мы призывали к этому наших международных партнеров.

К сожалению, они то газопроводы северные строили, то деньги считали вместо того, чтобы теперь считать, сколько погибает украинцев из-за российских бомбардировок. Поэтому я считаю абсолютно аморальным поведение тех, кто даже сегодня колеблется в Европе, помогать Украине или не помогать. Потому что Украина борется не только за себя, но и за то, чтобы войны не было в европейских столицах. Если они не понимают, что мы защищаем и их, то это уровень тех, кто сегодня руководит миром. Довели мир до Третьей мировой войны, заигрывали.

Путина нужно было останавливать в 2008 году, когда он напал на Грузию, в 2014-м, когда захватил Крым и Донбасс, а не договорятся с ним, умиротворять и думать, что таким образом они остановят агрессию. Нет, не остановили. Поэтому вывод один: единственная возможность остановить Путина – это дать ему по зубам сейчас так, чтобы в Москве был подписан Акт о капитуляции.

— За 8 лет два президента, один — Петр Порошенко, второй — Владимир Зеленский, не решили ни вопрос Крыма, ни вопрос Донбасса. Почему так случилось? Почему никто не сел за стол переговоров, чтобы не допустить происходящих сейчас ужасов?

— Ни Порошенко, ни Зеленский не могли решить вопрос Крыма и Донбасса по одной причине: Путин не собирался решать эти вопросы. Потому что Россия, постоянно требовавшая от Украины выполнения Минских договоренностей, сама их не собиралась выполнять. И так называемое признание Л/ДНР, раздача российских паспортов на Донбассе — это подтверждение, что Москва сразу не собиралась возвращать Украине территории, не собиралась выполнять Минские договоренности и готовилась к войне против Украины.

Документы, изъятые нашими военными у пленных фашистов, показывают, что война готовилась давно. Диверсионные группы, которые ссылали сюда в Украину, в том числе, в Киев, ссылались сюда давно. То есть, план Москвы был один — это не план мира или возвращение территорий на Донбассе и в Украине, а наоборот решение войны против Украины. Поэтому никто, ни Зеленский, ни Порошенко, ни даже Ляшко не смог бы дипломатическим способом вернуть Крым и Донбасс.

Но сегодня руки развязаны. Российская агрессия против Украины дает нам шанс вернуть в Донецк, и Луганск, и Крым военным способом.

— Могут ли наши западные партнеры сделать еще какой-нибудь шаг, чтобы окончательно нам помочь, например, закрыть небо?

— Никто украинцам не поможет, если мы сами себя не защитим. Но, безусловно, наши западные партнеры и союзники могут сделать гораздо больше для поддержки Украины. И это не только закрытие неба. Небо можно закрыть и предоставив Украине самые современные средства противовоздушной обороны. Сегодня Россия, к сожалению, доминирует в небе. Поэтому они обстреливают "Градами", бомбят украинские города и села. Дайте нам противовоздушную оборону для того, чтобы автоматом сбивать фашистские десанты самолетов, вертолетов. Чтобы совершить железный купол над украинским небом.

Наши союзники должны дать нам авиацию для того, чтобы наши асы лучшие летали на самых современных самолетах и сбивали русских фашистов в небе.

— То есть, по вашему мнению, самый первый шаг, реальная помощь — это именно воздушные силы из Европы и США, правильно?

— Оружие для украинской армии самое современное, гуманитарное составляющее для граждан, которые сегодня страдают от российских фашистов, ну и, безусловно, санкции, чтобы й*бнуть на*ер всю российскую экономику. И должны прекратить покупать у России газ и нефть.

40% российского бюджета за прошлый год – это поступления от продажи газа и нефти. Поэтому Европа и все, кто рассказывает, что с нами, перестаньте покупать российские газ и нефть, прекратите финансировать агрессию против Украины!

— Насколько я знаю, Германия заявила о том, что собирается мобилизовать все силы, чтобы оторваться от "газовой иглы" России. Но ведь это ударит экономически и по Европе, будет ли она готова сейчас сделать этот шаг?

— Сейчас надо не считать деньги, которые тратит Европа. А Европа должна считать, сколько жизней они спасут. Никакие деньги не стоят ни одной жизни маленького ребенка, погибающего в Харькове, Сумах, Мариуполе или Киеве. Никакие деньги не стоят того, чтобы лилась человеческая кровь. Помогая украинцам они помогают сами себе.

— Как, по вашему мнению, Путин, закончит свою никчемную жизнь?

– Путин – это Гитлер 21-го века. Он должен закончить так же. А вся путинская клика – на скамье подсудимых нового Нюрнбергского трибунала. Будет ли это Харьковский, или Киевский, или Ахтырский, или Мариупольский трибунал. Они сегодня расстреливают наши города, убивают людей.

— Скоро это случится?

– Это зависит только от нас. Мы, украинцы – непреодолимая нация. Международный фронт против этого Гитлера современности, украинская борьба — это ускоряет победу, и Россия подпишет Акт капитуляции в Москве.

Мы освободим Донбасс, мы освободим Крым, мы вернем все наши территории, у меня нет никаких сомнений. Никто никогда не захватит Киев. Безусловно, однозначно, я уверен, что Украина победит и все украинцы победят.

Но важно, чтобы как можно меньше людей пало, как можно меньше крови пролилось. Именно для этого нам необходима максимальная международная поддержка, их самые современные технологии, самые современные средства защиты, самое современное оружие. Это то, что поможет спасти жизнь миллионам украинцев. Этот фашист, этот варвар 21-го века, кремлевский шизофреник, сошедший с ума фюрер, готовый ради своих амбиций похоронить весь мир под ядерной опасностью, должен быть остановлен!

Киев стоит, Украина стоит, никто руки не опустит, никто не покажется. Украинская нация сегодня демонстрирует всему миру, как следует защищаться. Мы победим, потому что мы защищаем свою родную землю. А враг проиграет потому, что за его спиной нет правды, нет справедливости. Это захватчики, которые пришли на чужую землю и здесь полягут те, кто не сдастся.

– Слава Украине!

– Героям Слава!