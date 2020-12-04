Украина быстрей получит вакцину: в Раде разъяснили новый закон

Теперь Украина сможет стать членом более чем 250-ти международных испытаний вакцины

Народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина заявила, что благодаря принятию Верховной Радой закона Украина получит ускоренный доступ к вакцине от COVID-19.

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Автор законопроекта на своей странице в Facebook разъяснила, что это дает нашей стране.

По ее словам, документ существенно сокращает бюрократию:

ускоряет процедуру начала клинических испытаний вакцины от COVID-19;

сокращает сроки рассмотрения документов для старта таких испытаний и регистрации до 5 дней;

сохраняет все механизмы и стандарты контроля согласно действующему законодательству о клинических испытаниях и регистрации лекарственных средств.

Кроме того, теперь Украина сможет стать членом более чем 250-ти международных испытаний вакцины и получить ее на своем рынке сразу после их завершения. Минздрав уже сейчас сможет вести переговоры с мировыми производителями вакцин, чтобы она как-можно скорее оказалась в нашей стране.

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"Только какая-то из мировых вакцин докажет свою эффективность, качество и безопасность, у нас она сможет быть зарегистрирована менее чем за неделю", – сообщила Стефанишина.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что Украина ведет переговоры о закупке вакцины и уже на стадии подписания контрактов с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. По его словам, уже в первом полугодии ожидается первый транш препарата в 1,2 млн доз. В свою очередь главный санврач страны Виктор Ляшко говорил, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться бесплатно – за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран. А тем временем в Украине придумали, как сделать вакцину от коронавируса существенно дешевле.

Видео: Сегодня

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