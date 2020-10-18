Украина через неделю переходит на "зимнее" время: куда переводить стрелки часов

Через неделю Украина переходит на "зимнее" время. 25 октября, как раз в день голосования на местных выборах, украинцам нужно будет перевести стрелки часов на час назад.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
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Как известно, перевод часов в Украине происходит два раза в году:
- весной, в последнее воскресенье марта в 3:00 на час вперед;
- осенью, в последнее воскресенье октября в 4:00 на час назад.
Напомним, в Верховной Раде предлагают отменить переход на зимнее и летнее время.
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