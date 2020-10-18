Украина через неделю переходит на "зимнее" время: куда переводить стрелки часов

25 октября украинцам нужно будет перевести стрелки часов на час назад

Через неделю Украина переходит на "зимнее" время. 25 октября, как раз в день голосования на местных выборах, украинцам нужно будет перевести стрелки часов на час назад.

Реклама

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Читайте также: ЕС откажется от перевода часов: в Минэкономики рассказали о действиях Украины

Как известно, перевод часов в Украине происходит два раза в году:

весной, в последнее воскресенье марта в 3:00 на час вперед;

осенью, в последнее воскресенье октября в 4:00 на час назад.

Напомним, в Верховной Раде предлагают отменить переход на зимнее и летнее время.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама