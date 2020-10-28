Украина добилась отвода пророссийского судьи по делу о скифском золоте

В продолжающейся седьмой год тяжбе о т.н. скифском золоте Апелляционный суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей по делу о принадлежности артефактов.

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Об этом со ссылкой на сайт суда сообщает Interfax.ru.

Речь идет о судье Д. Дж. Оранье, в отводе которого суд отказал Украине год назад, посчитав недостаточным аргумент Минюста о том, что этот юрист представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ЮКОСа и тесно сотрудничал с адвокатами, которые сейчас работают с крымскими музеями.

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Напомним, что предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником для экспонирования в Музее Алларда Пирсена в период с 6 февраля по 28 мая 2014 года в рамках выставки "Крым – золотой остров в Черном море".

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Ранее мы писали, что музейные экспонаты стали очередным "яблоком раздора" между Украиной и Россией. Сокровища скифов и сарматов еще в феврале 2014 года из музеев Киева и Крыма были отправлены на выставку в музей Алларда Пирсена в Амстердаме. После аннексии Крыма РФ заявила права на экспозицию, стоимость которой сотни миллионов евро. Но Минкульт потребовал вернуть "скифское золото" Украине.

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