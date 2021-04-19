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Украина должна наладить производство собственной вакцины в течение ближайших 2-3 лет – Степанов

19 апреля, 18:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Для оборудования лаборатории предусмотрено 100 миллионов гривен, в Минздраве уверены, что их не хватит для создания и производства украинских препаратов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна производить собственную вакцину от коронавируса.

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Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас предусмотрены средства в госбюджете на создание биокластера (100 млн.грн. – ред.). Их будет недостаточно. Но это все, что выделило Министерство финансов, исходя из их понимания. Мы в данный момент делаем соответствующий проект, так как эти средства заложены только в этом году. это то, о чем говорил президент еще в прошлом году, это восстановление нашего вакцинного производства. Оно не может быть дешевым, мы должны к этому привыкать", – сказал он.

По его словам, для Украины это жизненно необходимо. Поскольку, не имея собственного производства страна вынуждена ждать своей очереди на иностранные вакцины. А там ситуация довольно тяжелая, поставки затягивают. Таким образом, по состоянию на апрель 2021 года Украина должна получить 3,9 млн. доз, а получила только 715 тыс. единиц.

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"Если у нас не будет своего вакцинного производства в ближайшие 2-3 года, нас ждут очень плохие последствия. Никто не знает, как будет себя вести COVID-19 и какие вирусы будут завтра. А то, что продемонстрировал мир в гуманности поставок вакцин, мы все увидели. Когда она не своего производства, ты стоишь в очереди за вакциной", - сказал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявлял, что Украина готова к производству вакцины от COVID-19, но есть проблема.

В то же время Украина провела переговоры с Израилем о производстве вакцины от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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