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Украина должна сделать скачок в будущее и уйти от прошлого – Стюарт Джоунз о послевоенном восстановлении

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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25 июня, 22:40
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Инфраструктура Украины строилась при господстве Москвы, а сейчас абсолютно другие времена, говорит эксперт из США
Восстанавливать страну нужно с учетом того, как переориентируется украинская экономика, отмечает Джоунз
Восстанавливать страну нужно с учетом того, как переориентируется украинская экономика, отмечает Джоунз / Фото: Коллаж: Сегодня

Послевоенное восстановление Украины будет серьезным вызовом для страны, в частности, в вопросах строительства.

Об этом сказал президент по вопросам региональной политики и корпоративных отношений американской корпорации "Bechtel" – лидера строительного бизнеса в США, бывший исполняющий обязанности помощника госсекретаря США, посол Стюарт Джоунз во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка. "Открой Украину".

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Он отметил, что Украина должна будет совершить "скачок в будущее и отойти от прошлого".

"Ваша инфраструктура почти вся строилась в советские времена, при господстве Москвы. А сейчас абсолютно другие времена, и люди должны решать, какой будет их экономика будущего. Это включает и дороги, и железные дороги, и все такое", – подчеркнул Джоунз.

Восстанавливать страну нужно с учетом того, как переориентируется украинская экономика, отмечает Джоунз.

"Скажем, мы знаем, что около 300 мостов были разрушены в Украине. Их нужно, конечно, отстроить. Но возникает вопрос, были ли они в правильном месте, нужно ли, может, в других местах построить с учетом того, как переориентируется украинская экономика, как она смотрит в будущее, каким образом вы хотели бы перестроить свою инфраструктуру", – сказал он.

По мнению Стюарта Джоунза, государство должно иметь конкретный план восстановления и привлекать частный сектор. Он отметил, что этот генеральный план будет влиять на поддержку Украины странами-донорами, украинским народом и другими заинтересованными сторонами.

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"И последнее, что я могу сказать, – что в мои времена работы в Ираке и Иордании устойчивость людей, переживших эти конфликты, – это было то, что нас вдохновляло на работу и давало нам энергию. Когда мы видели, что эти люди действительно устойчивы, решительны, люди отстраивали свои здания, свои бизнесы", – резюмировал Стюарт Джоунз.

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