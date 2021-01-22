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Украина должна срочно отсоединиться от общей энергосистемы с Беларусью и РФ – Витренко

22 января, 23:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По его словам, это будет в интересах Украины

Украина должна в срочном порядке отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и РФ и объединяться с европейской системой.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко.

"Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и РФ и объединяться с европейской системой. Это будет одной из моих главных задач, чтобы мы были частью нормального рынка, где существуют прозрачная цена", – заявил Витренко.

По его словам, это будет в интересах Украины и национальной энергетической безопасности.

В тренде
Украина должна срочно отсоединиться от общей энергосистемы с Беларусью и РФ – Витренко

Напомним, с 3 января Украина начала импорт электроэнергии из Белорусской АЭС.

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Предыдущий раз импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года. Тогда было поставлено свыше 1 млрд кВт·часов и прямые убытки украинской энергосистемы составили от 3 до 5 млрд грн.

Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергокомпаний.

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