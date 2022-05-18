Украина должна стать 33-й страной в НАТО – Арсений Яценюк

В эту волну расширения Альянса должна быть включена Украина, заявил глава КБФ

НАТО должно быть расширено до 33 стран, и одна из них - Украина, считает Арсений Яценюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Финляндия и Швеция одновременно представили свои заявки на вступление в НАТО, в эту волну расширения должна быть включена также Украина, считает глава Киевского форума безопасности, премьер-министр 2014-2016 годов Арсений Яценюк. Все страны – члены НАТО должны безотлагательно принять решение о расширении Альянса, заявил он в эфире "Эспрессо TV".

Арсений Яценюк напомнил, что один из ключевых тезисов, который использовал Путин, развязывая войну против Украины, – это необходимость остановки расширения НАТО, якобы угрожающего безопасности РФ.

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Однако в результате две нейтральные страны, – а Швеция была нейтральна вообще на протяжении 200 лет, – приняли решение подать заявку на вступление в НАТО.

"Таким образом, Альянс должен быть расширен с 30 до 32 стран", – говорит он.

В то же время, по мнению Арсения Яценюка, сейчас очень важно, чтобы в НАТО вошла и 33-я страна, а именно – Украина.

"На повестке дня НАТО это должно звучать. Пока такой позиции нет, но эта позиция должна быть", – добавил глава КБФ.

Он также назвал вызывающей обеспокоенность позицию Турции относительно членства в НАТО Финляндии и Швеции. По словам экс-премьера, сейчас не только россияне, но и китайцы наблюдают за тем, как быстро Альянс способен принять решение о своем расширении.

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Арсений Яценюк подчеркнул, что Турция должна разделить вопросы вступления этих стран в НАТО и их двусторонний диалог по выдаче тех, кто, по мнению Турции, является вероятными преступниками.

"А то, что касается расширения НАТО и четкого слова Турции в том, что она готова поддержать это расширение и усилить НАТО – оно должно лежать на поверхности", – заявил он.

Ранее "Сегодня" сообщал, что временная поверенная США в Украине Кристина Квин рассказала о том, что Украина может срезать путь к членству в НАТО.