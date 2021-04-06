Украина две недели не может начать применять китайскую вакцину: кто виноват

Украина получила первую партию вакцины от коронавируса китайского производителя Sinovac Biotech еще 25 марта, но вине фармкомпании "Лекхим" все еще не может начать ее применение.

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Об этом говорится в материале на сайте "Сегодня".

215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac около двух недель пылятся на складах. В госпредприятии "Медицинские закупки Украины" это объясняют тем, что "Лекхим", уполномоченный представитель Sinovac, не предоставил необходимые документы.

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Как известно, для разрешения вакцины требуется сертификаты качества и происхождения от производителя, серия продукции, регистрационное удостоверение, сведения о преквалификации ВОЗ, а также подтверждение соблюдение холодовой цепочки. Чего именно не хватает, в ГП не уточнили.

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Тем не менее, в договоре с государством говорится, что за каждый день просрочки поставщик обязуется заплатить 0,1% от суммы договора и отдельно – 7% за каждый месяц простоя. На сегодняшний "Лекхим" задолжал казне уже более 96,4 млн грн.

Ситуацию усложняет то, что запасы вакцины индийского производства Covishield находятся на исходе – в восьми областях она уже закончилась, еще в двух ее уже почти не осталось.

Напомним, что ранее производитель индийского препарата – Serum Institute of India – заявил, что экспорт вакцины поставлен на паузу, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Видео: Сегодня

Вся эта ситуация дает повод опасаться, что выход Украины из локдауна затянуться. К слову, пенсионер-влогер Дед Панч в своем новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто во время карантина. Также он провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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