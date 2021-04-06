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Украина две недели не может начать применять китайскую вакцину: кто виноват

6 апреля, 15:23

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Вакцину CoronaVac не используют даже вопреки иссякшим запасам Covishield

Украина получила первую партию вакцины от коронавируса китайского производителя Sinovac Biotech еще 25 марта, но вине фармкомпании "Лекхим" все еще не может начать ее применение.

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Об этом говорится в материале на сайте "Сегодня".

215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac около двух недель пылятся на складах. В госпредприятии "Медицинские закупки Украины" это объясняют тем, что "Лекхим", уполномоченный представитель Sinovac, не предоставил необходимые документы.

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Как известно, для разрешения вакцины требуется сертификаты качества и происхождения от производителя, серия продукции, регистрационное удостоверение, сведения о преквалификации ВОЗ, а также подтверждение соблюдение холодовой цепочки. Чего именно не хватает, в ГП не уточнили.

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Тем не менее, в договоре с государством говорится, что за каждый день просрочки поставщик обязуется заплатить 0,1% от суммы договора и отдельно – 7% за каждый месяц простоя. На сегодняшний "Лекхим" задолжал казне уже более 96,4 млн грн.

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Ситуацию усложняет то, что запасы вакцины индийского производства Covishield находятся на исходе – в восьми областях она уже закончилась, еще в двух ее уже почти не осталось.

Напомним, что ранее производитель индийского препарата – Serum Institute of India – заявил, что экспорт вакцины поставлен на паузу, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Видео: Сегодня

Вся эта ситуация дает повод опасаться, что выход Украины из локдауна затянуться. К слову, пенсионер-влогер Дед Панч в своем новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто во время карантина. Также он провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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