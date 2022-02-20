Украина готова позвать миротворцев ООН

Верховная Рада попытается не допустить, чтобы Путин стал Гитлером

ВР рассмотрит обращение к Совбезу ООН / Коллаж "Сегодня"

На следующей неделе депутаты ВР рассмотрят обращение к Совету Безопасности ООН, Европарламенту, Совету ЕС, странам-подписантам Будапештского меморандума, G7 с призывом немедленно направить в Украину международный миротворческий контингент для размещения на севере, востоке и юге Украины – в регионах, где сконцентрировались войска России.

Об этом сообщила депутат ВР Людмила ​Буймистер на своей странице в Фейсбук.

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"В шаге от атаки армии Кремля и начала кровавой войны в Европе я, как председатель межфракционного объединения "Евроатлантическая Украина", инициирую срочное постановление Верховной Рады Украины. Украина должна немедленно обратиться в Совет Безопасности ООН, Европейский Парламент, Совет ЕС, страны-подписанты Будапештского меморандума, Большую семерку с призывом немедленно направить в Украину международный миротворческий контингент для размещения на севере, востоке и юге Украины. Предупредить новую войну в мире – ключевая обязанность ООН! Предупредить войну в Европе – жизненно важный интерес ЕС. Не допустить нападения на Украину – обязательства стран-подписантов Будапештского меморандума.

Еще ничего не потеряно", – написала о своих намерениях Буймистер.

Депутат добавила, что мировое сообщество должно объединиться и сделать все, чтобы отвлечь Европу от бездны, остановить Путина и не дать ему стать вторым Гитлером.

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