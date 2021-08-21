Украина готова принять часть афганских беженцев из группы риска – Госдеп США

Представитель Госдепа США Нэд Прайс заявил, что Украина сделала щедрое предложение по переселению афганцев из группы риска. США эвакуируют людей после того, как страну захватили талибы.
Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
"Мы выражаем особую благодарность нашим партнерам по всему миру, которые сыграли важную роль в этой операции на всех ее этапах. Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан помогали или скоро будут помогать с транзитом американцев или, в некоторых случаях, других людей через свои территории в безопасное место ", – говорится в сообщении.
Кроме того, Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда, Украина и Уганда также предложили свою помощь в переселении афганцев из группы риска.
По словам Прайса, за прошедшую неделю на американских военных самолетах США эвакуировали около 13 000 человек, а с конца прошлого месяца – более 18 000 человек. Только за последние 24 часа военные США эвакуировали 5700 человек.
Что происходит в Афганистане
После того как США начали выведение войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны. А затем талибы вошли в Кабул, который оставил президент страны.
Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле.
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