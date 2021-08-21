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Украина готова принять часть афганских беженцев из группы риска – Госдеп США

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
21 августа, 10:49
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Только за последние 24 часа военные США эвакуировали 5700 человек из Афганистана
Эвакуация людей из Афганистана / Фото: REUTERS
Эвакуация людей из Афганистана / Фото: REUTERS

Представитель Госдепа США Нэд Прайс заявил, что Украина сделала щедрое предложение по переселению афганцев из группы риска. США эвакуируют людей после того, как страну захватили талибы.

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Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"Мы выражаем особую благодарность нашим партнерам по всему миру, которые сыграли важную роль в этой операции на всех ее этапах. Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан помогали или скоро будут помогать с транзитом американцев или, в некоторых случаях, других людей через свои территории в безопасное место ", – говорится в сообщении.

Кроме того, Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда, Украина и Уганда также предложили свою помощь в переселении афганцев из группы риска.

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По словам Прайса, за прошедшую неделю на американских военных самолетах США эвакуировали около 13 000 человек, а с конца прошлого месяца – более 18 000 человек. Только за последние 24 часа военные США эвакуировали 5700 человек.

Что происходит в Афганистане

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После того как США начали выведение войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны. А затем талибы вошли в Кабул, который оставил президент страны.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле.

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