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Украина готова участвовать в восстановлении Афганистана – Кулеба

24 ноября, 19:04

Виталий Семченко Виталий Семченко

Министр отметил, что пришло время действовать

Украина готова присоединиться к восстановлению Афганистана и привлечь к этому процессу отечественные компании.

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Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба ведомства.

"Украинские компании готовы поставлять промышленные, строительные товары, локомотивы, тракторы, железнодорожное оборудование. Наши специалисты готовы организовать тренинги для афганских инженеров, задействованных в строительстве железнодорожной инфраструктуры и систем оповещения", – сказал он во время конференции "Афганистан 2020".

Министр подчеркнул, что экономическое развитие страны лучше всего будет содействовать укреплению мира, процветания и стабильности в регионе Южной и Центральной Азии.

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Также Кулеба напомнил, что Украина принимает важное участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка". По мнению дипломата, пришло время "не просто искать лучшие формулировки о поддержке территориальной целостности и суверенитета Афганистана, а действовать".

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Напомним, ранее Дмитрий Кулеба предложил президенту Зеленскому назначить Маркарову послом в США.

Также мы писали, что МИД Украины пообещал бороться за освобождение крымских татар по "делу Хизб ут-Тахрир".

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Афганистан МИД Украины Дмитрий Кулеба
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