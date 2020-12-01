Украина готовит санкции против австрийской компании из-за оперного театра в Крыму

Архитектурное бюро из Австрии участвует в строительстве оперы в Севастополе

Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении известного австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau и его директора Вольфа Прикса из-за участия в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе.

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Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.

Посол отметил, что около двух месяцев назад пытался убедить главу бюро не участвовать в незаконном проекте, но он не прислушался.

"Уже некоторое время курсируют слухи об участии архитектурного бюро Coop Himmelblau во флагманском проекте Путина в Крыму – сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе. В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Прикс и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам", – написал Щерба.

Он добавил, что Украине придется уведомить своих партнеров по всему миру о том, что "когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным".

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Тем временем в оккупированном Крыму значительно уменьшились запасы в Чернореченском водохранилище, которое сейчас обеспечивает водой весь Севастополь и город скоро может остаться без воды.

Мы также сообщали, что в оккупированном Россией Крыму уровень распространения ВИЧ-инфекции серьезно превысил аналогичные данные среди расположенных по соседству субъектов оккупанта.

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