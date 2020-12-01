Українська
$ 28,5
34,15
  1. Последние новости Украины

Украина готовит санкции против австрийской компании из-за оперного театра в Крыму

1 декабря, 02:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Архитектурное бюро из Австрии участвует в строительстве оперы в Севастополе

Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении известного австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau и его директора Вольфа Прикса из-за участия в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе.

Реклама

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.

Посол отметил, что около двух месяцев назад пытался убедить главу бюро не участвовать в незаконном проекте, но он не прислушался.

"Уже некоторое время курсируют слухи об участии архитектурного бюро Coop Himmelblau во флагманском проекте Путина в Крыму – сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе. В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Прикс и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам", – написал Щерба.

В тренде
Технология 360° и система Steadicam: телеканал "Украина 24" презентовал новую студию новостей

Он добавил, что Украине придется уведомить своих партнеров по всему миру о том, что "когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным".

Реклама

Тем временем в оккупированном Крыму значительно уменьшились запасы в Чернореченском водохранилище, которое сейчас обеспечивает водой весь Севастополь и город скоро может остаться без воды.

Мы также сообщали, что в оккупированном Россией Крыму уровень распространения ВИЧ-инфекции серьезно превысил аналогичные данные среди расположенных по соседству субъектов оккупанта.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Австрия Крым Севастополь санкции архитекторы оперный театр
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

​​​​​​​Кабмин согласовал окончательную дату локдауна – источник
​​​​​​​Кабмин согласовал окончательную дату локдауна – источник "Сегодня"Украина
Офис президента и Кабмин сегодня будут решать, вводить ли локдаун
Офис президента и Кабмин сегодня будут решать, вводить ли локдаунПолитика
Зима придет под Новый год: какой будет погода в декабре
Зима придет под Новый год: какой будет погода в декабреУкраина
Локдаун может вызвать панику на рынке наличной валюты
Локдаун может вызвать панику на рынке наличной валютыФинансы
Когда Кабмин решит судьбу локдауна – наверняка в ближайшую среду на заседании
Когда Кабмин решит судьбу локдауна – наверняка в ближайшую среду на заседанииУкраина
На Львовщине в реанимации умерли двое больных из-за отключения аппаратов ИВЛ
На Львовщине в реанимации умерли двое больных из-за отключения аппаратов ИВЛДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять