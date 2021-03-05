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Украина хочет разрешить двойное гражданство со странами ЕС, а Россия – в пролете

5 марта, 13:51

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

СНБО запретило двойное гражданство для чиновников и депутатов, а вот простым украинцам можно будет

Украина планирует разрешить двойное гражданство со странами Европейского Союза, а вот с Россией – нет. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение – это государство-агрессор, с ним не может быть речи о каком-либо двойном гражданстве", – сказал он.

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Комментируя решение СНБО о запрете двойного гражданства для чиновников, министр отметил, что это не коснется простых украинцев.

"Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, со странами мира, которые являются для нас дружественными. Список этих стран будет калиброваться … гражданин Украины, который уехал жить в страны ЕС, он в перспективе сможет стать и гражданином этой страны, и останется частью украинского пространства", – объяснил Кулеба.

Ранее мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны Украины обсудил с президентом Владимиром Зеленским вопрос легализации двойного гражданства в стране.

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ЕС гражданство двойное гражданство Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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