Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов

Вице-премьер Стефанишина сообщила, что Украина разрабатывала паспорта вакцинации в сотрудничестве с Еврокомиссией

Киев и Брюссель договорились о паспортах вакцинации

Украина и Евросоюз достигли политического согласия о взаимном признании COVID-паспортов. Технически стороны также готовы к этому шагу.

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Об этом в Брюсселе заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "Укринформ".

"Весь процесс разработки украинских паспортов вакцинации осуществлялся сразу с командой Европейской комиссии, которая разрабатывала формат Европейского цифрового паспорта", - сказала она.

По словам Стефанишиной, в Украине уже полностью готова ІТ-инфраструктура, чтобы выдавать сертификаты, которые соответствуют стандартам ЕС.

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"Это решение уже фактически восстанавливает возможность для полноценного движения наших граждан в пределах Европейского Союза", – сказала вице-премьер.

В настоящее время ведется активная работа по нормативному оформлению этих принципиальных договоренностей.

"Мы планировали, что к концу июня этот общий процесс должен быть завершен", – сказала Стефанишина.

Напомним, Украина готова с 1 июля запустить COVID-сертификаты, они дадут некоторые преимущества тем, кто вакцинировался от коронавируса.

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