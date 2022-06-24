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Украина и Молдова возобновят железнодорожное сообщение после 25 лет паузы

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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24 июня, 03:24
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Вероятно, поезда начнут ездить уже осенью
Украина и Молдова осенью возобновит железнодорожное сообщение/Фото: коллаж: "Сегодня"
Украина и Молдова осенью возобновит железнодорожное сообщение/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украина и Молдова этой осенью планируют возобновить железнодорожное сообщение для грузовых перевозок. 25 лет движение было приостановлено.

Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры и регионального развития Молдовы.

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Подробности

Грузовые перевозки будут осуществляться на железнодорожном участке Березино (Украина) – Басарабяска (Молдова).

"Таким образом, Республика Молдова сможет экспортировать/импортировать товары через порт Измаил, расположенный на Дунае, уменьшая пробки в порту Рени. В то же время по этому отрезку железнодорожного пути Украина сможет экспортировать товары в Республику Молдова и в страны ЕС", – говорится в сообщении.

В мининфраструктуры Молдовы добавили, что строительство участка планируется провести на расстоянии около 23 км. Из них 1,2 км железной дороги будет построено на территории Республики Молдова. Участок железной дороги Березино-Бассарабяска на территории Украины был открыт еще в 1997 году.

Украина и Молдова – кандидаты на вступление в ЕС

Страны Европейского Союза вчера, 23 июня, предоставили Украине статус кандидата на вступление в ЕС. До этого на встрече послов ЕС 20 июня никто не возражал против этого шага.

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Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидатов для Украины и Молдовы.

"Есть соглашение. Европейский совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Поздравления президенту Украины Зеленскому и Молдовы Майе Санду и народам Украины и Молдовы. Наше будущее вместе", – сказал Мишель.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Молдове было решено вопрос с российской пропагандой. Также мы писали, что Зеленский проведет совещание по "дорожной карте" вступления Украины в Евросоюз.

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