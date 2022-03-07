Украина и РФ готовятся к третьему раунду переговоров – назначено время

Первые два раунда не принесли никаких результатов

Михаил Подоляк отправляется на переговоры. Коллаж "Сегодня"

Украинская и российская делегации сегодня проведут очередной раунд переговоров по урегулированию развязанной Россией войны. Об этом сообщил член нашей делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Переговоры по РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений", – написал он в Twitter.

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Отметим, что сегодняшняя встреча нашей делегации с россиянами состоится в белорусском Бресте.

Переговоры Украины и РФ

28 февраля украинская делегация прибыла на место встречи на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий. После длительных переговоров подробности не сообщались. Стороны поехали в свои столицы для обсуждений с лидерами государств.

Второй раунд состоялся 3 марта. Тогда Подоляк заявлял, что стороны договорились о гуманитарных коридорах в городах, которые больше всего пострадали от обстрелов. Хотя, в результате, Россия сорвала договоренности и начала стрелять по мирным жителям.

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Член украинской делегации Давид Арахамия рассказывал, что Москва спешит с переговорами, ей стал дорог ее имидж в мире.