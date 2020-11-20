Украина и шесть стран-партнеров ЕС ввели санкции против Беларуси

Решение связано с фальсификацией выборов и нарушением прав человека

Украина и еще шесть стран-партнеров ЕС ввели санкции против действующей власти Беларуси.

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Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает пресс-служба Европарламента.

Ограничительные меры в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека" ввели такие государства:

Украина

Норвегия

Исландия

Северная Македония

Албания

Лихтенштейн

Черногория

В документе отмечается, что к санкционному списку добавляются 40 физических лиц, в отношении которых будут применены ограничительные меры.

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Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Евросоюза договорились о новом пакете санкций против Беларуси. Он будет подготовлен в течение ближайших недель.

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Также напомним, что ЕС ввел несколько очередей санкций в отношении Беларуси. В начале октября в "черный список" попали 40 граждан, причастных к фальсификациям на выборах и пыткам задержанных митингующих. В ноябре к ним присоединился Лукашенко, его сын, пресс-секретарь и другие чиновники.

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