Украина и Турция планируют совместно создавать ракетоносители — вице-премьер

Украина обсуждает с Турцией возможность совместного создания ракетоносителей.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью Радио Свобода.

По его словам, Украина работает в международном проекте "Антарес" и фактически поставляет первые ступени для американских ракет-носителей.

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"Это пока небольшие заказы. Однако мы ищем серьезных партнеров, чтобы коммерциализировать ракетную отрасль. В частности обсуждаем с Турецкой Республикой возможность совместного создания ракетоносителей", – сказал Уруский.

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Для космодрома необходима надлежащая территория. Ни украинская, ни турецкая сторона пока не могут ее предоставить. Поэтому обсуждают вариант воплощения общих планов на территории третьих стран.

Вице-премьер отметил, что Украина наконец должна найти свое место в таких международных высокотехнологичных отраслях, как авиация и ракетно-космическая.

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Ранее инвестор из Израиля Григорий Зайд беседовал с нашим экономическим обозревателем о том, в каких сферах высокотехнологичного производства Украина имеет потенциал.

Напомним, "Укроборонпром" и госпредприятие "Антонов" планируют строить самолеты для армии и полиции.

Тем временем в конструкторском бюро "Антонов" не хватает рабочих:

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