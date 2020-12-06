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Украина и Турция планируют совместно создавать ракетоносители — вице-премьер

6 декабря, 19:14

Ольга Литвин Ольга Литвин

Власть ищет серьезных партнеров для коммерциализации ракетной отрасли

Украина обсуждает с Турцией возможность совместного создания ракетоносителей.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью Радио Свобода.

По его словам, Украина работает в международном проекте "Антарес" и фактически поставляет первые ступени для американских ракет-носителей.

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"Это пока небольшие заказы. Однако мы ищем серьезных партнеров, чтобы коммерциализировать ракетную отрасль. В частности обсуждаем с Турецкой Республикой возможность совместного создания ракетоносителей", сказал Уруский.

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Для космодрома необходима надлежащая территория. Ни украинская, ни турецкая сторона пока не могут ее предоставить. Поэтому обсуждают вариант воплощения общих планов на территории третьих стран.

Вице-премьер отметил, что Украина наконец должна найти свое место в таких международных высокотехнологичных отраслях, как авиация и ракетно-космическая.

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Ранее инвестор из Израиля Григорий Зайд беседовал с нашим экономическим обозревателем о том, в каких сферах высокотехнологичного производства Украина имеет потенциал.

Напомним, "Укроборонпром" и госпредприятие "Антонов" планируют строить самолеты для армии и полиции.

Тем временем в конструкторском бюро "Антонов" не хватает рабочих:

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Турция авиация Украина ракетно-космический комплекс ракетоносители
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