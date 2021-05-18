"Украина, иди-ка ты в ж*пу": рассерженная мать с детьми выбросила паспорт (видео)

Туристка разозлилась, потому что не смогла выехать заграницу и выбросила паспорт в траву, так же сделали и дети

Украинка выбросила паспорт

Украинка сняла на видео, как выбрасывает загранпаспорт и жалуется на украинское законодательство. Женщина рассердилась, поскольку не смогла выехать заграницу.

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Видео она разместила в Instagram, но вскоре закрыла страницу.

Известно, что возмущенная женщина – жительница Дружковки Донецкой области. Она планировала улететь в Стамбул с двумя детьми, но по каким-то причинам это не получилось.

"Мы сегодня не полетели в Стамбул по определенным причинам украинского законодательства, гребаного, бл*ть. В Украине офигенные законы, спасибо, что мы сегодня дважды покупали новые билеты. Полетели", – заявила женщина.

Видео из соцсетей

После этого она выбросила свой паспорт в траву, а дети повторили за ней.

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"Украина, иди-ка ты в ж*пу", – сказала девочка.

Напомним, СБУ разоблачила чиновников, оформлявших загранпаспорта на боевиков "ДНР".