Украина имеет доказательства использования Россией своих беспилотников на Донбассе

Украинские военные неоднократно сбивали вражеские беспилотники, поэтому разведка Украины имеет доказательства использования Россией на нашей территории почти всех типов БПЛА, которые есть на вооружении в ВС РФ.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что еще в начале войны оккупанты создали в "1-м и 2-м армейских корпусах" отдельные роты БПЛА, а затем отдельные группы БПЛА в бригадах и полках.

Скибицкий отметил резкое снижение качества российских беспилотников после введения против РФ международных экономических санкций. По его словам, на БПЛА оккупантов, которые украинские воины сбивали в 2014 году, было много элементов немецкого, французского, японского и южнокорейского производства.

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"После того, как иностранные комплектующие иссякли, российские производители пытаются устанавливать на летательные аппараты комплектующие собственного производства, но их качество намного ниже того, которое имеют детали иностранного производства. Поэтому процесс дальнейшего развития российской беспилотной авиации затормозился", – сказал представитель ГУР.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее в разведке рассказали о российских трофеях ВСУ на Донбассе. По словам Скибицкого, украинские военные в качестве трофеев собрали все виды беспилотников.

Напомним, ранее мы также рассказывали, какв Украине разработали специальное ружье против беспилотников.

Видео: facebook.com/UkrainianLandForces

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