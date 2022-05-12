Украина избавится от монумента "Три сестры" на границе с РФ и Беларусью

Монумент символизировал дружбу трех стран и находится в селе Сеньковка

В Украине демонтируют монумент "Три сестры" / Коллаж "Сегодня"

В Черниговской области ликвидируют монумент "Три сестры", который находится на границе Украины, России и Беларуси. Пока готовят документы, чтобы монумент сняли с учета. После того как все согласуют, памятник демонтируют.

Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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"С целью соблюдения всех требований законодательства документы будут направлены в Министерство культуры и информационной политики Украины. После снятия монумента с учета это сооружение можно будет демонтировать", - говорится в сообщении.

В Виннице снесли памятник Горькому

В Виннице демонтировали памятник российскому поэту и писателю Максиму Горькому. Постамент стоял в центральном парке несколько десятилетий.

Как нам стало известно, на сессии городского совета решили демонтировать памятник Горькому и передать его на хранение в краеведческий музей.

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Вместо Горького, вероятно, появится памятник Николаю Леонтовичу.

Также в Виннице переименовали 7 улиц и парков, названия которых ранее ассоциировались с советским союзом и Россией.

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