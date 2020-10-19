Українська
$ 28,36
33,3
  1. Последние новости Украины

Украина купила "лекарство" от коронавируса на 19 млн гривен. Оно признано бесполезным

19 октября, 13:55

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Украинцев хотят лечить "пустышкой" по 687 гривен за флакон

Министерство здравоохранения Украины потратит больше 19 млн гривен для лечения пациентов с коронавирусом препаратом "Ремдесивир", который Всемирная организация здравоохранения признала бесполезным.

Реклама

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные дочерней компании Минздрава "Медицинские закупки Украины".

Первая партия из 14 тыс. ампул дорогостоящего средства должна поступить в страну уже в ближайшее время – как только Минздрав выдаст специальное разрешение, потому что "Ремдесивир" в Украине не зарегистрирован.

Читайте также: "Ремдесивир" забраковали. В Украине им хотят лечить 28 тысяч больных СOVID-19

Отмечается, что изначальная цена препарата была около 2,7 тыс. грн за дозу, но МЗУ сторговалось на 687 грн за флакон, поэтому было принято решение увеличить объемы закупки с изначальных 18 тыс. флаконов до 28,2 тыс., а также закупить другие лекарства.

Реклама

Уточняется, что сам "Ремдесивир" будут покупать не у разработавшей его американской биофармацевтической компании Gilead Sciences, а у одного из предприятий, которое получило разрешение на производство (таких девять – в Индии, Египте и Пакистане).

В тренде
"Бегали голые и курили прямо в вагоне": поезд Львов-Киев остановили из-за пьяных девушек (видео)

В МЗУ признали, что ВОЗ провела исследование, в ходе которого оказалось, что "Ремдесивир" не влияет ни на снижение смертности пациентов с COVID-19, ни на их потребность в вентиляции легких. На госпредприятии при этом отмечают, что результаты исследования пока не рецензировались учеными и не публиковались в научных журналах.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что государство выделило средства на закупку "Ремдесивира".

Ранее новости "Сегодня" разбирались в том, почему все считали это средство панацеей от COVID-19 и что с ним не так.

А сколько доз вакцины (естественно, после ее появления) Украине обещают в ВОЗ, смотрите в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

медицина лекарства Минздрав ремдесивир
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похолодание и сильный ветер: синоптики дали прогноз на ближайшие дни (карта)
Похолодание и сильный ветер: синоптики дали прогноз на ближайшие дни (карта)Украина
Под Львовом кандидата в депутаты горсовета во время агитации избили два местных жителя
Под Львовом кандидата в депутаты горсовета во время агитации избили два местных жителяУкраина
"Красная зона" расширилась: вступили в силу новые ограниченияУкраина
Вернутся ли дети в школу в ноябре: в Раде дали ответ
Вернутся ли дети в школу в ноябре: в Раде дали ответУкраина
"Крым видел более уродливых существ": Украина затроллила Россию и Путина в TwitterУкраина
Как будут проводить
Как будут проводить "опрос Зеленского" в день выборов: появились подробностиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять