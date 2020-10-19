Украина купила "лекарство" от коронавируса на 19 млн гривен. Оно признано бесполезным

Министерство здравоохранения Украины потратит больше 19 млн гривен для лечения пациентов с коронавирусом препаратом "Ремдесивир", который Всемирная организация здравоохранения признала бесполезным.

Реклама

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные дочерней компании Минздрава "Медицинские закупки Украины".

Первая партия из 14 тыс. ампул дорогостоящего средства должна поступить в страну уже в ближайшее время – как только Минздрав выдаст специальное разрешение, потому что "Ремдесивир" в Украине не зарегистрирован.

Читайте также: "Ремдесивир" забраковали. В Украине им хотят лечить 28 тысяч больных СOVID-19

Отмечается, что изначальная цена препарата была около 2,7 тыс. грн за дозу, но МЗУ сторговалось на 687 грн за флакон, поэтому было принято решение увеличить объемы закупки с изначальных 18 тыс. флаконов до 28,2 тыс., а также закупить другие лекарства.

Реклама

Уточняется, что сам "Ремдесивир" будут покупать не у разработавшей его американской биофармацевтической компании Gilead Sciences, а у одного из предприятий, которое получило разрешение на производство (таких девять – в Индии, Египте и Пакистане).

В МЗУ признали, что ВОЗ провела исследование, в ходе которого оказалось, что "Ремдесивир" не влияет ни на снижение смертности пациентов с COVID-19, ни на их потребность в вентиляции легких. На госпредприятии при этом отмечают, что результаты исследования пока не рецензировались учеными и не публиковались в научных журналах.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что государство выделило средства на закупку "Ремдесивира".

Ранее новости "Сегодня" разбирались в том, почему все считали это средство панацеей от COVID-19 и что с ним не так.

А сколько доз вакцины (естественно, после ее появления) Украине обещают в ВОЗ, смотрите в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама