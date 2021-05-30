Украина могла за эти деньги купить 80 танков: Яценюк об импорте тока из России и Беларуси

За 2 года Украина заплатила России и Беларуси 3 миллиарда 147 миллионов гривен за электроэнергию, которую импортировали

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что украинская власть проводит безответственную государственную политику, в рамках которой в течение последних двух лет закупается электроэнергия у государства-агрессора. За это должны понести ответственность конкретные должностные лица.

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Об этом он сказал в комментарии журналистам в Черновцах.

"Я посмотрел на цифры, сколько украинское государство за последние 2 года заплатило за электроэнергию, которую изготавливали в России и в Беларуси, а по факту – это российская электрическая энергия. За 2 года украинцы из своего кармана заплатили Путину и Лукашенко 3 миллиарда 147 миллионов гривен", – отметил он.

По его словам, на эти деньги можно было купить около 80 танков "Булат", однако именно за эти средства президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко купили для себя свои танки, которые воюют против Украины.

"Поэтому для меня Медведчук – такой же государственный изменник, как и те в украинской власти, которые спонсировали российский военный бюджет и лукашенковский военный бюджет", – сказал Яценюк.

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Он убежден, что запрет на закупку электроэнергии только до 1 октября – это не более чем дешевый политический шаг.

"У нас как? Мы боремся с Россией только по месяцам? Три месяца поборолись до октября, а уже с октября все, уже можно не бороться? Поэтому это абсолютно безответственная антигосударственная политика. И за эту политику должны нести ответственность так же, как и несет Медведчук, конкретные должностные лица украинского государства", – сказал Арсений Яценюк.

Ранее Яценюк сообщал, что решение НКРЭКУ запретить импорт тока из России и Беларуси только к октябрю – это имитация, а не защита национальных интересов.