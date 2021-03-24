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Украина может лишиться вакцины CoviShield: у Индии появились претензии

24 марта, 16:09

Денис Беспалов Денис Беспалов

Киев законтрактовал 1,5 миллиона доз индийского препарата

Индия может приостановить поставку в Украину следующей партии вакцины CoviShield, цену на которую держат в секрете. Причина – информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в нашей стране.

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Об этом в Telegram сообщил глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий.

По его словам, МИД Украины получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield).

"Индийская сторона отмечает, что вакцина AstraZeneca (CoviShield) является абсолютно безопасным и эффективным препаратом, который одобрен Всемирной организацией здравоохранения", - добавил Радуцкий.

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Парламентарий напомнил, что Украина законтрактовала 1,5 миллиона доз вакцины производства Индии.

"Но для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам. Спрос на вакцины в мире значительно превышает возможности производства", – отметил Радуцкий.

По его информации, президент Владимир Зеленский поручил МИД и Минздраву найти дополнительные способы для ускорения поставки следующей партии вакцины CoviShield в Украину.

Ранее сообщалось, что Минздрав планирует до конца 2021 года закупить почти 8 млн доз вакцин от коронавируса.

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вакцина Украина коронавирус Covishield
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