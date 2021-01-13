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Украина может отказаться от китайской вакцины

13 января, 09:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

Киев ожидает окончательные выводы об эффективности препарата

Украина может отказаться от закупки вакцины у китайской компании Sinovac, если ее эффективность окажется меньше 70%. Это условие прописано в контракте.

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Об этом на ежедневном брифинге о ситуации в связи с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы хотим получить окончательные выводы исследования. Это клиническое исследование будет проведено в разных регионах мира", - сказал он.

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Если эффективность вакцины Sinovac не будет отвечать стандартам и требованиям, компания вернет Украине всю сумму, уплаченную за препарат, добавил Степанов.

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Ранее сообщалось, что украинская группа фармацевтических компаний "Лекхим" подписала договор с китайским производителем Sinovac на поставку в Украину 5 млн доз вакцины от COVID-19.

Позже появилась информация, что разработанная Sinovac вакцина продемонстрировала общую эффективность на уровне 50,38%.

Видео: Сегодня

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