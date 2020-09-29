Украина может получить миллионы бесплатных доз вакцины от коронавируса

Несколько препаратов находятся уже на финальной стадии испытаний

Украина может получить до 8 млн бесплатных доз вакцины от коронавируса. Наша страна сегодня ведет переговоры со всеми ведущими компаниями, которые разрабатывают такие препараты

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Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам Степанова, бесплатные вакцины для 20% населения Украина может получить благодаря участию в глобальной инициативе Всемирной организации здравоохранения по обеспечению равного доступа к будущей вакцине от COVID-19.

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По данным ВОЗ, на сегодняшний день есть 8 компаний-разработчиков вакцин, которые находятся на завершающей стадии клинических испытаний, добавил глава Минздрава.

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Минздрав ведет переговоры с такими компаниями: Moderna, Sinovak, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca.

Напомним, в ВОЗ прогнозируют массовая вакцинация от коронавируса в мире может начаться не раньше середины 2021 года.

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