Украина может получить миллионы бесплатных доз вакцины от коронавируса

Украина может получить до 8 млн бесплатных доз вакцины от коронавируса. Наша страна сегодня ведет переговоры со всеми ведущими компаниями, которые разрабатывают такие препараты
Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Читайте также: ЕС договорился о предзаказе шестой вакцины против коронавируса
По словам Степанова, бесплатные вакцины для 20% населения Украина может получить благодаря участию в глобальной инициативе Всемирной организации здравоохранения по обеспечению равного доступа к будущей вакцине от COVID-19.
По данным ВОЗ, на сегодняшний день есть 8 компаний-разработчиков вакцин, которые находятся на завершающей стадии клинических испытаний, добавил глава Минздрава.
Минздрав ведет переговоры с такими компаниями: Moderna, Sinovak, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca.
Напомним, в ВОЗ прогнозируют массовая вакцинация от коронавируса в мире может начаться не раньше середины 2021 года.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк