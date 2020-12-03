Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19 – Радуцкий

Комитет по вопросам здоровья нации рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект № 4314, который позволит сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против коронавируса COVID-19.

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Об этом заявил глава комитета Михаил Радуцкий, сообщила пресс-служба "Слуги народа" в Facebook.

"Вакцинация большого количества пациентов позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения Украины", – отметил депутат.

В профильном комитете считают, что привлечение Украины к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения, а сокращение сроков государственной регистрации вакцин ускорит их полномасштабное применение.

Напомним, по словам главы Минздрава Максима Степанова, Украина может рассчитывать на использование вакцины Pfizer от COVID-19, которую зарегистрировала Великобритания.

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