Карантин выходного дня. Как дела в городах, которые соблюдали и плевали на запреты

В Украине идея ввести карантин выходного дня понравилась далеко не всем. Некоторые города не вводили дополнительные ограничения, аргументируя тем, что в борьбе с вирусом это не поможет, а вот бизнес — убьет. Журналисты "Сегодня" проверили, как повлиял карантин выходного дня на заболеваемость COVID-19.
Отметим, что инкубационный период вируса всего пять дней. Поэтому те, кто заразился на прошлых выходных, скорее всего, уже дали о себе знать.
Так, не вводили ограничения карантина выходного дня шесть городов:
- Ровно;
- Днепр;
- Житомир;
- Львов;
- Черкассы;
- Тернополь.
В отличии от городов, выполнивших рекомендации Кабмина, здесь на выходных люди живут так же, как и в рабочие дни. То есть, в городах разрешены:
- мероприятия с участием менее 20 человек;
- работа кино и театров с наполненностью менее 50%;
- работа кафе и ресторанов с 07:00 до 22:00;
- открыты спортзалы, где возможно обеспечить одного человека на 20 кв. м;
- учебный процесс возможен в группах менее 20 человек.
Сначала мы сравнили средний суточный прирост заболевших за последнюю неделю в городах без карантина выходного дня со статистикой в населенных пунктах с примерно таким же населением, но где карантин все-таки ввели.
Сравнивали такие города:
- Ровно — Кропивницкий;
- Днепр — Одесса;
- Житомир — Суммы;
- Львов — Запорожье;
- Черкассы — Чернигов;
- Тернополь — Луцк.
Вот, что у нас вышло в среднем на город за неделю:
- города без карантина — 1246 случаев;
- города с карантином — 955 случаев.
При этом стоит отметить, что в городах, где отказались вводить карантин, показатели были всегда более высокими, чем у других.
Также мы проверили, изменились ли показатели заболеваемости в городах, где ввели карантин выходного дня — для сравнения взяли областные центры на севере, юге, западе и востоке Украины. Для этого мы посчитали средний суточный прирост заболевших за рабочую неделю до начала карантина выходного дня и после.
Харьков:
- До карантина — 379
- После — 313
Чернигов:
- До карантина — 76
- После — 74
Одесса:
- До карантина — 259
- После — 310
Луцк:
- До карантина — 74
- После — 123.
Как видим, после введения карантина выходного для показатели уменьшились только в одном из четырех городов, а у двух из них даже существенно выросли.
Впрочем, украинские власти не ждут, что картина поменяется так быстро. Оценить эффект думают уже в начале декабря.
"Опять же, мы видим картину в целом, и понимаем, что если у нас есть шанс карантином выходного дня не "уложить" экономику и сбить рост заболеваемости и заполняемости коек, то лучше сделать так, чем "убить" экономику даже двухнедельным локдауном. Именно поэтому мы пришли к карантину выходного дня. Надеемся, что он сработает и сможет сбить рост заболеваемости. Мы не увидим этот результат сегодня или завтра, мы увидим его недели через две", — сказал замруководитель Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет "Интерфакс".
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