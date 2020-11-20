Українська
$ 28,26
33,44
  1. Последние новости Украины

Карантин выходного дня. Как дела в городах, которые соблюдали и плевали на запреты

20 ноября, 20:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Города, которые отказались вводить карантин выходного дня, жили по прежним правилам

В Украине идея ввести карантин выходного дня понравилась далеко не всем. Некоторые города не вводили дополнительные ограничения, аргументируя тем, что в борьбе с вирусом это не поможет, а вот бизнес — убьет. Журналисты "Сегодня" проверили, как повлиял карантин выходного дня на заболеваемость COVID-19.

Реклама

Отметим, что инкубационный период вируса всего пять дней. Поэтому те, кто заразился на прошлых выходных, скорее всего, уже дали о себе знать.

Так, не вводили ограничения карантина выходного дня шесть городов:

  • Ровно;
  • Днепр;
  • Житомир;
  • Львов;
  • Черкассы;
  • Тернополь.

В отличии от городов, выполнивших рекомендации Кабмина, здесь на выходных люди живут так же, как и в рабочие дни. То есть, в городах разрешены:

  • мероприятия с участием менее 20 человек;
  • работа кино и театров с наполненностью менее 50%;
  • работа кафе и ресторанов с 07:00 до 22:00;
  • открыты спортзалы, где возможно обеспечить одного человека на 20 кв. м;
  • учебный процесс возможен в группах менее 20 человек.

Сначала мы сравнили средний суточный прирост заболевших за последнюю неделю в городах без карантина выходного дня со статистикой в населенных пунктах с примерно таким же населением, но где карантин все-таки ввели.

Реклама

Сравнивали такие города:

  • Ровно — Кропивницкий;
  • Днепр — Одесса;
  • Житомир — Суммы;
  • Львов — Запорожье;
  • Черкассы — Чернигов;
  • Тернополь — Луцк.

Вот, что у нас вышло в среднем на город за неделю:

  1. города без карантина — 1246 случаев;
  2. города с карантином — 955 случаев.

При этом стоит отметить, что в городах, где отказались вводить карантин, показатели были всегда более высокими, чем у других.

Также мы проверили, изменились ли показатели заболеваемости в городах, где ввели карантин выходного дня — для сравнения взяли областные центры на севере, юге, западе и востоке Украины. Для этого мы посчитали средний суточный прирост заболевших за рабочую неделю до начала карантина выходного дня и после.

Харьков:

В тренде
Выборы мэров в Борисполе и Новгород-Северском обязали провести побыстрее
  • До карантина — 379
  • После — 313
Реклама

Чернигов:

  • До карантина — 76
  • После — 74

Одесса:

  • До карантина — 259
  • После — 310

Луцк:

  • До карантина — 74
  • После — 123.

Как видим, после введения карантина выходного для показатели уменьшились только в одном из четырех городов, а у двух из них даже существенно выросли.

Реклама

Впрочем, украинские власти не ждут, что картина поменяется так быстро. Оценить эффект думают уже в начале декабря.

"Опять же, мы видим картину в целом, и понимаем, что если у нас есть шанс карантином выходного дня не "уложить" экономику и сбить рост заболеваемости и заполняемости коек, то лучше сделать так, чем "убить" экономику даже двухнедельным локдауном. Именно поэтому мы пришли к карантину выходного дня. Надеемся, что он сработает и сможет сбить рост заболеваемости. Мы не увидим этот результат сегодня или завтра, мы увидим его недели через две", — сказал замруководитель Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет "Интерфакс".

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин выходной Украина коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Будет ли локдаун после 15 тысяч больных в сутки: ТОП-5 мнений
Будет ли локдаун после 15 тысяч больных в сутки: ТОП-5 мненийУкраина
Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условия
Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условияЭкономика
Шмыгаль намекнул мэрам: не хотите карантин выходного дня – будет локдаун
Шмыгаль намекнул мэрам: не хотите карантин выходного дня – будет локдаунПолитика
Маскарад во время чумы: спасают ли маски от коронавируса?
Маскарад во время чумы: спасают ли маски от коронавируса?Украина
"Безмасочников" в транспорте будут штрафовать: Зеленский подписал законПолитика
Зеленский ответил на петицию
Зеленский ответил на петицию "евробляхеров" о растаможке автомобилейПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять