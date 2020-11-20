Карантин выходного дня. Как дела в городах, которые соблюдали и плевали на запреты

В Украине идея ввести карантин выходного дня понравилась далеко не всем. Некоторые города не вводили дополнительные ограничения, аргументируя тем, что в борьбе с вирусом это не поможет, а вот бизнес — убьет. Журналисты "Сегодня" проверили, как повлиял карантин выходного дня на заболеваемость COVID-19.

Реклама

Отметим, что инкубационный период вируса всего пять дней. Поэтому те, кто заразился на прошлых выходных, скорее всего, уже дали о себе знать.

Так, не вводили ограничения карантина выходного дня шесть городов:

Ровно;

Днепр;

Житомир;

Львов;

Черкассы;

Тернополь.

В отличии от городов, выполнивших рекомендации Кабмина, здесь на выходных люди живут так же, как и в рабочие дни. То есть, в городах разрешены:

мероприятия с участием менее 20 человек;

работа кино и театров с наполненностью менее 50%;

работа кафе и ресторанов с 07:00 до 22:00;

открыты спортзалы, где возможно обеспечить одного человека на 20 кв. м;

учебный процесс возможен в группах менее 20 человек.

Сначала мы сравнили средний суточный прирост заболевших за последнюю неделю в городах без карантина выходного дня со статистикой в населенных пунктах с примерно таким же населением, но где карантин все-таки ввели.

Реклама

Сравнивали такие города:

Ровно — Кропивницкий;

Днепр — Одесса;

Житомир — Суммы;

Львов — Запорожье;

Черкассы — Чернигов;

Тернополь — Луцк.

Вот, что у нас вышло в среднем на город за неделю:

города без карантина — 1246 случаев; города с карантином — 955 случаев.

При этом стоит отметить, что в городах, где отказались вводить карантин, показатели были всегда более высокими, чем у других.

Также мы проверили, изменились ли показатели заболеваемости в городах, где ввели карантин выходного дня — для сравнения взяли областные центры на севере, юге, западе и востоке Украины. Для этого мы посчитали средний суточный прирост заболевших за рабочую неделю до начала карантина выходного дня и после.

Харьков:

В тренде Выборы мэров в Борисполе и Новгород-Северском обязали провести побыстрее

До карантина — 379

После — 313

Реклама

Чернигов:

До карантина — 76

После — 74

Одесса:

До карантина — 259

После — 310

Луцк:

До карантина — 74

После — 123.

Как видим, после введения карантина выходного для показатели уменьшились только в одном из четырех городов, а у двух из них даже существенно выросли.

Реклама

Впрочем, украинские власти не ждут, что картина поменяется так быстро. Оценить эффект думают уже в начале декабря.

"Опять же, мы видим картину в целом, и понимаем, что если у нас есть шанс карантином выходного дня не "уложить" экономику и сбить рост заболеваемости и заполняемости коек, то лучше сделать так, чем "убить" экономику даже двухнедельным локдауном. Именно поэтому мы пришли к карантину выходного дня. Надеемся, что он сработает и сможет сбить рост заболеваемости. Мы не увидим этот результат сегодня или завтра, мы увидим его недели через две", — сказал замруководитель Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет "Интерфакс".

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама