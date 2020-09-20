Украина на втором месте в Европе по смертности от коронавируса за сутки

Украина, где зафиксировали 2966 новых случаев COVID-19, заняла 15-е место в мире по количеству новых зараженных коронавирусом. При этом страна занимает 16-е место в мире по количеству умерших пациентов за сутки, а в Европе – второе. Об этом говорится на сайте Worldometers.

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Согласно опубликованным данным, всего в мире COVID-19 заболели 30 976 621 человек (за последние сутки – 291 222), выздоровели 22 577 829 пациентов (241 545 за 19 сентября), а умерли 960 872 (5 142 за прошлые сутки).

Больше всего заболевших за сутки выявили в Индии, США, Бразилии, Франции и Аргентине. Самое больше количество новых летальных случаев зафиксировали в Индии, Бразилии, США, Мексике и Колумбии.

В Европе за предыдущие сутки самую высокую смертность зафиксировали в России.

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Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила об "очень серьезной" ситуации в Европе, где на прошлой неделе было зарегистрировано более 300 тысяч пациентов с COVID-19.

Также мы писали, что количество смертей от COVID-19 стремится к миллиону, то есть в мире умирает каждый 30-й заразившийся новой инфекцией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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