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Украина начала закупать кислород в Польше

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
26 октября, 11:24
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Дистрибьютор, который этот кислород поставляет, привез пару машин из Польши и развез по больницам
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Украина начала закупать в Польше медицинский кислород. Поскольку отечественный завод на западе страны временно приостановил производство.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

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"Да, (Украина уже начала закупать кислород в Польше – ред.), с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился – ред.) на западе Украины, то связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей", – пояснил Ляшко.

По его словам, этим вопросом занималось Мининфраструктуры, которое, как отметил министр, справился достаточно быстро – за один день и выдало все необходимые разрешения.

"Дистрибьютор, который этот кислород поставляет, привез пару машин из Польши и развез по больницам", – уточнил Ляшко.

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Министр отметил, что относительно цены, по которой был закуплен кислород в Польше, украинские больницы вообще "не почувствовали, откуда у них этот кислород".

"Это был вопрос поставщика, который по своим же контрактам закрыл ее потребности", – добавил Ляшко.

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