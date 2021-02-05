Украина начинает переход на электронные трудовые книжки: что это значит

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3623, который предполагает внедрение в Украине электронных трудовых книжек. 265 народных депутатов поддержали этот документ.
Когда исчезнут бумажные трудовые
Законом вводится учет трудовой деятельности работника в электронной форме. Теперь всю информацию о трудовом стаже будут переводить в Госреестр обязательного социального страхования, которым "заведует" Пенсионный фонд.
Законом устанавливается переходной период в 5 лет. В течение этого срока будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная.
Что изменится на работе
Бумажная трудовая станет не обязательным видом документа. Вместо нее можно будет показать выписку из Реестра застрахованных лиц с информацией о стаже, предыдущих местах работы и т. д.
Трудовая книжка больше не будет служить подтверждением увольнения человека с предыдущего места работы. Если сейчас работник считается уволенным, когда работодатель возвращает ему трудовую книжку, то по новым правилам в день увольнения он должен будет получить экземпляр приказа об увольнении. Мало того, если такой приказ запоздает, зарплату должны будут начислять до дня вручения приказа на руки.
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Трудовая книжка может храниться на руках у работника. И, если он захочет, может попросить работодателя при приеме на работу или при увольнении сделать по старинке запись в трудовой.
Зачем вообще это все нужно?
Ведение трудовой деятельности работника в электронной форме обеспечит необходимые условия для внедрения автоматического назначения пенсий и социальных выплат.
Данные о стаже работников будут вносить в Госреестр обязательного страхования сами работодатели. А украинцы смогут проверить правильность внесенных данных в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда – portal.pfu.gov.ua.
Ранее сайт "Сегодня" разбирался в главных плюсах и минусах электронной трудовой книжки.
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