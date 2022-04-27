Украина национализирует суда, работавшие на Россию

Суда, работавшие на агрессора, стали кандидатами на национализацию

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Госпогранслужба вместе с ГБР продолжает выявлять имущество страны-агрессора. Белорусское судно "Надежда" и сухогруз, которые были привлечены в логистических операциях врага на Дунае, обнаружили в акватории Измаильского порта. Об этом сообщает МВД Украины в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, в черноморской акватории обнаружили судно российской федерации. Владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив флаг корабля на замбийский.

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Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена, но оккупантам это не помогло.

"Судно изъято, передано на хранение в Администрацию морских портов Украины. Вопросы их национализации будут рассматриваться компетентными органами", – говорится в сообщении.

Национализация российского имущества

3 марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации в Украине имущества и денег юридических лиц, происходящих из России. Это решение было принято из-за того, что РФ вторглась на территорию Украины и начала войну. 10 марта соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В документе говорится, что он касается объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Также касается имущества юридических лиц, которые являются конечными бенефициарами – прямыми или опосредованными.

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В Одесской области задержаны 8 российских грузовых судов и 2 танкера, которые стояли в порту на профилактическом ремонте.

Как будут изымать имущество

В законе говорится, что сначала должна пройти инвентаризация российского имущества. Вениславский подчеркнул, что у украинской власти уже есть понимание того, какое имущество есть в прямой собственности резидентов РФ, а какое через оффшоры.