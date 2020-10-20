Українська
$ 28,38
33,43
  1. Последние новости Украины

Украина находится на первом уровне развития эпидемии COVID-19 – Cтепанов

20 октября, 13:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

При худшем сценарии в стране придется выбирать, кого лечить от коронавируса, а кого — нет

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас Украина находится на первом уровне развития эпидемии коронавируса. Это 5000-7000 больных в сутки.

Реклама

На заседании в Верховной Раде Степанов заверил, что такую нагрузку система здравоохранения может выдерживать.

Он отметил, что в Минздраве рассматривают четыре сценария развития эпидемии COVID-19, при самом опасном (четвертом) придется сортировать пациентов по приоритету оказания медпомощи.

"Четвертый уровень – это когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. Это когда ежедневное количество случаев будет около 20 000 больных в сутки. Здесь мы будем вынуждены вводить протокол медицинской сортировки с приоритетом оказания помощи", – сказал Степанов.

По словам министра, второй уровень настанет, когда занятость коек составит 70% в целом по стране, а ориентировочное число больных – 8000-10 000 в сутки. На этот уровень Украина может выйти уже в ближайшие недели.

Реклама

Степанов сообщил, что при таком сценарии увеличат число коек для больных коронавирусом во всех медучреждениях на уровне 30% от всего фонда – это всего 52 000 коек. Также начнут готовиться к открытию временных госпиталей, будут привлекать к борьбе с COVID-19 медиков из других отделений и людей по контракту.

В тренде
В Украине резко потеплеет, но ненадолго: когда ждать до +20

Третьим уровнем он назвал суточную заболеваемость в 11 000 – 15 000 случаев и занятость 85% коек по стране. При таких условиях будут вводить жесткий карантин со всеми ограничениями красной зоны. Будет мобилизация всех медиков и других категорий работников. Ведомственные медучреждения начнут принимать гражданское население, начнут работать полевые госпитали.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада поддержала создание Нацштаба по борьбе с коронавирусом.

Также напомним, в Украине зафиксировали максимальное количество смертей от COVID-19 за сутки.

А о том, как потерявшие работу украинцы зарабатывают во время карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия Украина МОЗ коронавирус Максим Степанов сценарии COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Бегали голые и курили прямо в вагоне": поезд Львов-Киев остановили из-за пьяных девушек (видео)Украина
Вернутся ли дети в школу в ноябре: в Раде дали ответ
Вернутся ли дети в школу в ноябре: в Раде дали ответУкраина
"Красная зона" расширилась: вступили в силу новые ограниченияУкраина
Арктический воздух несет нам заморозки: где будет холодней всего и когда потеплеет
Арктический воздух несет нам заморозки: где будет холодней всего и когда потеплеетУкраина
Под Львовом кандидата в депутаты горсовета избили во время агитации
Под Львовом кандидата в депутаты горсовета избили во время агитацииУкраина
В
В "Слуге народа" назвали два условия для увольнения АваковаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять