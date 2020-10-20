Украина находится на первом уровне развития эпидемии COVID-19 – Cтепанов

При худшем сценарии в стране придется выбирать, кого лечить от коронавируса, а кого — нет

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас Украина находится на первом уровне развития эпидемии коронавируса. Это 5000-7000 больных в сутки.

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На заседании в Верховной Раде Степанов заверил, что такую нагрузку система здравоохранения может выдерживать.

Он отметил, что в Минздраве рассматривают четыре сценария развития эпидемии COVID-19, при самом опасном (четвертом) придется сортировать пациентов по приоритету оказания медпомощи.

"Четвертый уровень – это когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. Это когда ежедневное количество случаев будет около 20 000 больных в сутки. Здесь мы будем вынуждены вводить протокол медицинской сортировки с приоритетом оказания помощи", – сказал Степанов.

По словам министра, второй уровень настанет, когда занятость коек составит 70% в целом по стране, а ориентировочное число больных – 8000-10 000 в сутки. На этот уровень Украина может выйти уже в ближайшие недели.

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Степанов сообщил, что при таком сценарии увеличат число коек для больных коронавирусом во всех медучреждениях на уровне 30% от всего фонда – это всего 52 000 коек. Также начнут готовиться к открытию временных госпиталей, будут привлекать к борьбе с COVID-19 медиков из других отделений и людей по контракту.

Третьим уровнем он назвал суточную заболеваемость в 11 000 – 15 000 случаев и занятость 85% коек по стране. При таких условиях будут вводить жесткий карантин со всеми ограничениями красной зоны. Будет мобилизация всех медиков и других категорий работников. Ведомственные медучреждения начнут принимать гражданское население, начнут работать полевые госпитали.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада поддержала создание Нацштаба по борьбе с коронавирусом.

Также напомним, в Украине зафиксировали максимальное количество смертей от COVID-19 за сутки.

А о том, как потерявшие работу украинцы зарабатывают во время карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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