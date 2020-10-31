Украина находится в системном кризисе и нуждается в профессиональных решениях – Яценюк

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что сейчас Украина находится в системном государственном кризисе.

Об этом он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" 30 октября.

"Государство находится в системном кризисе. Оно нуждается в системных и профессиональных решениях. И эти решения нужны уже вчера. Потому что завтра у нас уже под большим вопросом", – отметил Яценюк.

По его словам, конституционный кризис, созданный КСУ, может быть решен, "но это, к сожалению, – не единственная кризис".

"Война России против Украины не завершилась. Донецк и Луганск мы не вернули. Крым дальше оккупирован Российской Федерацией. Пандемия убивает людей. Экономику лихорадит. Финансовая система в ужасной форме. Помощи Международного валютного фонда нет. Идет полная делегитимизация органов государственной власти", – сказал Яценюк.

Он считает, что в данный момент самое важное – чтобы все государственные институты взялись за ум.

"Государство нуждается в системных и профессиональных решений. И эти решения нужны уже вчера. Потому что завтра у нас уже под большим вопросом. Завтра – это не только безвизовый режим. Завтра – это наше европейское будущее и доверие инвесторов к Украине. Завтра – это развитие украинской экономики, это возможность Украины стать членом Европейского Союза и НАТО", – добавил Яценюк.

Напомним, мы писали, когда в Раде рассмотрят законопроект о отставке судей КСУ.

Также сообщалось, что решение по роспуску КСУ имеет признаки конституционного переворота в Украине.

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