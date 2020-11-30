"Украина накаляет отношения": Венгрия обратится в НАТО из-за обвинения в сепаратизме

В Венгрии назвали действия украинской власти по отношению к закарпатским венграм недопустимыми

Венгрия намерена обратиться в НАТО с жалобой на действия Украины относительно закарпатских венгров после того, как в Закарпатской области СБУ провела обыски у главы венгерского фонда "Эган Эде" и лидера партии венгров Закарпатья Василия Брензовича.

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Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Несмотря на попытки нормализовать отношения между Венгрией и Украиной, Украина поступает так, чтобы накалить отношения. Сегодняшнее событие является подтверждением этого... Мы будем отстаивать закарпатских венгров на всех международных форумах", – сказал Сийярто.

По словам Сийярто, Венгрия считает действия украинской власти по отношению к закарпатским венграм недопустимыми.

К слову, по информации СБУ, этот иностранный благотворительный фонд мог пропагандировать так называемую "Великую Венгрию". Отмечается, что он мог вмешиваться во внутренние дела Украины и вредить государственной безопасности страны.

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Также новоизбранные депутаты Сюртовской объединенной территориальной громады после принесения присяги на первом заседании спели государственный гимн Венгрии.

В свою очередь, депутат от "Слуги народа" Александр Качура направил по этому факту обращение в СБУ.

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