Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2"

В Украине настаивают, что российский газопровод угрожает ее безопасности и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС

Дмитрий Кулеба и "Северный поток - 2" / коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Украины инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по угрозам для Украины и Европы из-за "Северного потока – 2" и уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

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Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

"В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку – 2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС", – отметил Кулеба.

Напомним, ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США и Германия достигли договоренностей по газопроводу "Северный поток – 2" и обнародуют детали соглашения в ближайшее время.

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Мы также писали, что советник Государственного департамента Соединенных Штатов Дерек Шолле заявил, что информация, якобы администрация США призвала Украину воздержаться от критики "Северного потока – 2", не соответствует действительности.

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По данным издания Bloomberg, сделка Берлина и Вашингтона предусматривает, что Германия примет меры против России в случае использования "Северного потока – 2" как оружия против Украины.