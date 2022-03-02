Украина не будет капитулировать! Не верьте дипфейкам – Центр информбезопасности

Президент не сдаст наше государство!

Фото: коллаж "Сегодня"

Вероятно, Россия попытается использовать дипфейк обращения президента Владимира Зеленского, который якобы будет объявлять о капитуляции Украины.

Об этом предупреждают в Центре информационной безопасности.

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Такая технология позволяет в видео заменять лица известных людей, которые почти невозможно отличить от настоящих. Однако такое видео фейковое – оно создано через алгоритмы машинного обучения.

Следовательно, украинцев просят знать, что если такое видео появится, — это фейк. Его цель — дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче.

"Будьте уверены – Украина не будет капитулировать! России остается только придумать фейковую победу, закрыть у себя интернет и все контакты с другим миром", — подчеркивают Центр информационной безопасности.

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Ситуация в Украине 2 марта