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Украина не будет в конце очереди: Кулеба рассказал о переговорах по вакцине

7 декабря, 09:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Киев ведет переговоры с американцами и немцами, чтобы решить этот вопрос положительно

Украина не окажется в конце очереди за вакциной от коронавируса благодаря дружеским отношения со странами-производителями, а также участию нашей страны в COVAX.

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Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что тема вакцины для Украины присутствует на повестке дня в разговорах у всех – президента, МИДа, министра здравоохранения, послов в отдельных странах – все над этим работают, договариваются. Министр напомнил, что Украина является участником COVAX (механизм распределения закупки вакцины между странами при ее появлении).

"Мы работаем на двустороннем уровне с правительствами США, Германии, чтобы этот вопрос был решен положительно. И чтобы мы не остались где-то в конце очереди на вакцину. Но пока несколько рано говорить о конкретике, потому что только пару недель назад начали говорить о конкретных цифрах эффективности определенных вакцин", – сказал Кулеба.

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На вопрос, не останется ли Украина во второй половине мировой очереди за вакциной, учитывая, что мы не относимся к мировой элите, глава МИДа сказал: "Не останемся и планируем достичь этого благодаря двум элементам: активному участию в COVAX и благодаря дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми".

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Как сообщали новости "Сегодня", Украина сейчас ведет переговоры о вакцине с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. Ожидается, что к нам попадет 8 миллионов доз вакцины во втором-третьем квартале 2021 года (апрель-сентябрь). Верховная Рада даже приняла закон, который ускорит регистрацию в Украине иностранных препаратов. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 20 млн украинцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина коронавирус Дмитрий Кулеба
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