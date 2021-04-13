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Украина не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий на Донбассе – Кулеба

13 апреля, 12:29

Виталий Семченко Виталий Семченко

Министр отметил, что Россия продолжает наращивать свои войска на границе

Украина не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во врем брифинга в штаб-квартире НАТО.

По его словам, власти привержены решать ситуацию на Донбассе дипломатическим путем.

"Россия продолжает наращивать свои войска на границе с Украиной, на оккупированных территориях и в море. Она накапливает войска на трех направлениях: на севере, юге и востоке", – отметил дипломат.

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По словам министра, за последние недели РФ интенсифицировала свою агрессивную пропаганду, которая демонизирует украинцев.

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"Если Москва начнет очередной виток насилия или будет действовать безрассудно – это будет ей дорого стоить. Украина не хочет войны, мы не планируем ни какого наступления или эскалации. Украина привержена дипломатическим и политическим мерам решения этого конфликта", – подчеркнул Кулеба.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудили российскую угрозу. Было отмечено, что Польша будет добиваться усиления международного давления на Россию.

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