Украина не имеет права потерять поддержку Запада: Яценюк о войне с Россией

По словам политика, РФ и дальше будет пытаться восстановить влияние на Украину

Во время войны с Россией Украина не имеет права потерять поддержку со стороны Запада, так как это может обернуться для нашей страны поражением. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Мы не имеем права потерять поддержку Запада. Потому что это поражение Украины. Это поражение в войне с Россией. Это поражение украинской государственности", – сообщил политик.

Также он заявил, что вероятность получения транша МВФ для Украины в этом году составляет 10% и "если не будет транша МВФ, у нас будет финансовый и бюджетный кризис". Яценюк добавил, что нынешняя власть с точки зрения идеологии не отошла ни на миллиметр от программы сотрудничества с МВФ, которая была утверждена еще его правительством.

"Поэтому политические внешние сигналы, и со стороны Европейского Союза, и со стороны Международного валютного фонда сейчас положительные. Но я знаю, что происходит под столом. Под столом несколько иные эмоции сейчас бушуют и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Есть ощущение того, что уже прошло полтора года, а очень много вопросов, на которые нет ответа. Есть ощущение того, что программа сотрудничества может быть сорвана. Они сейчас уже задают вопрос: верим ли мы сегодняшней власти. А когда уже существует этот вопрос на повестке дня, это означает, что уже доверие не на том уровне, на котором 12 месяцев назад", – заявил политик.

Что касается России, то по мнению Яценюка, она и дальше будет идти по пути восстановления влияния на Украину и использовать все средства и методы, чтобы дискредитировать украинскую власть.

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Напомним, недавно на саммите Украина – ЕС в Брюсселе Евросоюз в очередной раз решительно осудил нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие актов агрессии Вооруженных сил России, потребовав от Кремля не превращать Крым в военную базу и освободить заложников.

Кроме того, ранее Владимир Зеленский на встрече с Шарлем Мишелем и Жозепом Боррелем заявил, что Украина – будущий член Евросоюза.

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