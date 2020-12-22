Украина не может обнаружить вирус-мутант? Ляшко опроверг фейки

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко опроверг два фейка относительно мутации коронавируса в Великобритании, в том числе о том, что якобы в Украине не могут обнаружить мутации. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга.

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Он объяснил, что вирусы постоянно изменяются и мутируют и появление нового варианта коронавируса – ожидаемое явление и не является поводом для беспокойства. По его словам, уже выявлено более 12 тысяч мутаций коронавируса на планете.

"Сразу опровергаю первый фейк: появление нового штамма коронавируса никоим образом не связано с началом вакцинации от COVID-19 в Великобритании", – сказал Ляшко.

Второй фейк, что в Украине используются нечувствительные ПЦР-тесты и якобы не улавливают мутации коронавируса. Санврач напомнил, что ВОЗ обратила внимание стран, чтобы они пересмотрели тест-системы (подстроится под возможные мутации вируса).

"В начале пандемии в Украине начали использовать тесты, которые определяют РНК вируса. Сегодня даже при появлении нового штамма наши тест-системы сработают, и мы будем четко выявлять болезнь", – подчеркнул Ляшко.

Как сообщали новости "Сегодня", британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, после чего сразу сообщили об этом в ВОЗ. В то же время спецпосланник организации по COVID-19 Дэвид Наварро отмечал, что этот тип коронавируса "более заразен, но не кажется опасным". Позже премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса в Великобритании оказался заразнее на 70%. Читайте подробнее, что известно о мутации коронавируса в Британии.

После таких новостей с Туманного Альбиона страны Европы начали закрываться от британцев. А вот в Украине начали ходить разговоры, что якобы вирус-мутант попал на Закарпатье. Однако в Минздраве заявили – в Украине "британского" коронавируса еще нет.

Видео: Сегодня

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