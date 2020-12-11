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Украина обновила список "красных" стран: запретили ездить еще в пять новых

11 декабря, 18:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

За неделю список стран, куда Минздрав ограничил въезд украинцам, стал больше на две страны

Украина включила Нидерланды, Молдову, Кипр, Азербайджан и Панаму в перечень "красных" стран – по возвращению оттуда необходимо сдавать ПЦР-тест на коронавирус или отбывать 14-дневную самоизоляцию.

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Об этом сообщили на сайте Минздрава, опубликовав обновленный список опасных и безопасных стран.

Стоит отметить, что в "красный" список попадают страны, в которых показатель случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения за прошедшие 14 дней выше, чем в Украине, то есть больше 376,63.

Сейчас в нем остаются 38 стран, включая популярные у украинцев Грузию (1491,93), Хорватию (1186,53), Черногорию (1100,8), США (830,39), Венгрию (744,52) и Болгарию (542). Однако за прошедшую неделю из списка исключили Италию, Белиз и Румынию.

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Напомним, что по состоянию на утро 11 декабря в мире было зафиксировано более 70,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них 872 228 – в Украине. Всего с начала распространения инфекции от ее последствий в нашей стране скончались 14 755 людей.

Также мы писали, что в Украине начали фиксировать повторные случаи заражения COVID-19. Это люди, которые впервые переболели 3-5 месяцев назад.

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эпидемия Минздрав коронавирус пандемия COVID-19

Источник: Сегодня

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